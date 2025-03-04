Бойцы из Башкирии показали, как обеспечивают связь на СВО

Бойцы башкирского батальона имени героя России Александра Доставалова в связи с освобождением городов и населённых пунктов в Донецкой народной республике меняют свои позиции ближе к линии фронта. Первыми в новые блиндажи и командные пункты спускаются связисты, чтобы обеспечить бесперебойную координацию и управление подразделением.

Глубоко под землёй бойцы подразделения оборудуют новый пункт управления. Первым делом налаживают связь со штабом.

Пехота никуда не пойдет, пока не будет связи. Без связи пехота не управляемая. Обязательно нужна связь. Также наши беспилотники сопровождения. Только так. позывной «Баха»

Радио, интернет, проводная и беспроводная связь. Бойцы используют разные, дублирующие друг друга средства.

Устойчивая связь — это основа управления. Поэтому штаб ориентирован в основном на обеспечение боевой деятельности подразделения. Трансляция — это хорошо. Но если нет связи и управления с вышестоящими, проводная, дублирующая связь по нескольким видам радиостанций, по нескольким каналам, управление сейчас уже не теряем. позывной «Ветер»

В составе батальона много башкир. И на передовой они часто общаются между собой по рации на родном языке. В условиях радиоперехвата это неоднократно помогало, говорят связисты.

Как-то к нам попала вражеская радиостанция. Они там своем разговаривали, а мы в то время группу заводили. Они тоже слушали нашу рацию, но говорят: «Эти опять по-своему начали разговаривать. Не русские». Значит, что-то замышляют или что-то уже сделали. И так бывало. позывной «Аркадий»

За мужество на поле боя «доставаловцев» отметило и командование. Перед очередным заданием прошла церемония вручения государственных наград и медалей. Для многих они уже не первые.

Это особенная награда. Ее вручили мне в зоне СВО, на линии столкновения. Тут даже не зелёная, а жёлтая зона. позывной «Кама»

На задание бойцы уходят также и с новым дрон-детектором, который через нас «доставаловцам» передали неравнодушные жители республики.

