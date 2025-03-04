Бойцы из Башкирии показали, как обеспечивают связь на СВО

Бойцы башкирского батальона имени героя России Александра Доставалова в связи с освобождением городов и населённых пунктов в Донецкой народной республике меняют свои позиции ближе к линии фронта. Первыми в новые блиндажи и командные пункты спускаются связисты, чтобы обеспечить бесперебойную координацию и управление подразделением.
Глубоко под землёй бойцы подразделения оборудуют новый пункт управления. Первым делом налаживают связь со штабом.
Радио, интернет, проводная и беспроводная связь. Бойцы используют разные, дублирующие друг друга средства.
В составе батальона много башкир. И на передовой они часто общаются между собой по рации на родном языке. В условиях радиоперехвата это неоднократно помогало, говорят связисты.
За мужество на поле боя «доставаловцев» отметило и командование. Перед очередным заданием прошла церемония вручения государственных наград и медалей. Для многих они уже не первые.
На задание бойцы уходят также и с новым дрон-детектором, который через нас «доставаловцам» передали неравнодушные жители республики.