Мусоросортировочный комплекс под Уфой прекратил работу: что изменится для города?

В Уфе закрылся мусоросортировочный комплекс возле полигона в Черкассах. Такое решение приняли его владельцы из-за низкой рентабельности. Однако столица республики не утонет в мусоре. Оператор по обращению с ТКО продолжит вывоз отходов в прежнем режиме. К тому же у предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города» есть свой мусоросортировочный комплекс. В Минэкологии региона сейчас прорабатывают дополнительные варианты решения вопроса.

Пластиковые бутылки на линии прорезаются ножом. Так весь воздух будет выходить из них при прессовке. На линии идет сортировка. Пластиковые бутылки, стекло, полиэтиленовые пакеты, алюминий и многое другое. Каждый работник забирает в мешки или бросает в яму-накопитель. Это в дальнейшем идет на прессовку в брикеты. На захоронение идут несортируемые остатки.

Это мусоросортировочный комплекс в Уфе принадлежит регоператору зоны №1. В год он может переработать 20 тыс. тонн отходов. В столице работал еще один мусоросортировочный комплекс на территории самого полигона ТКО в Черкассах. Но недавно он прекратил свою работу, владельцы связали это решение с нерентабельностью. Регоператор же заверил, ситуация никак не отразится на вывозе отходов.

Также в этом году планируют обновить 15 мусоровозов и несколько сотен контейнеров для накопления. Так что проблем с вывозом ТКО не предвидится. А вот ситуацию со снижением объемов сортировки будут решать также в Минэкологии республики. Здесь намерены усилить работу со сборщиками вторсырья.