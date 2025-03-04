Соборный конфликт: как три булли в Уфе разделили дом

Не твое собачье дело: в уфимской многоэтажке жители разругались между собой из-за трех породистых псов породы «булли». Люди, которые боятся собак, жалуются, что хозяйка выгуливает их без намордника, чем заставляет их нервничать. А вот у хозяйки правда своя: мол, ее собаки абсолютно не агрессивные. Наоборот — дружелюбные. Поэтому она и не надевает специальное приспособление. Из-за разногласий, которые длятся уже не первый месяц, происходят стычки, жители даже писали друг на друга взаимные заявления в компетентные органы.

Огромные собаки, похожие на бойцовские, питомцы уфимки Марии Минервиной. Американские булли XL живут с ней прямо в квартире. На людей не кидаются, громко не лают, да и вообще порода дружелюбная, говорит хозяйка. По ее словам, даже ген агрессии у них отсутствует.

Но именно из-за этих хвостатых в целом доме уже год как происходят стычки. Вот один из видеороликов, на котором мужчина выпускает струю перцового газа в хозяйку и ее питомца.

В этот дом Мария с питомцами переехала и сразу не понравилась соседям. Претензии людей понять можно: три крупные собаки клацают когтями по ламинату, а главное — гуляют без намордника.

Жители говорят, что Мария обязана надевать намордник на своих собак. Но хозяйка американских булли парирует, что закон она не нарушает. Ее собаки не включены в реестр потенциально опасных, значит, и выгуливать без специальных приспособлений она имеет полное право.

И пока одна часть дома жалуется на Марию и даже применяет в отношении нее и собак спецсредства, другие встают на ее защиту. Кстати, тоже собаководы.

Адвокаты советуют сторонам конфликта решить вопрос в мирном русле. Как-никак жить-то им все равно придется вместе, в одном подъезде. Но если никто из соседей мириться не намерен, то им одна дорога. В суд.

Порода американский булли крайне противоречивая. Где-то их считают дружелюбными и заводят как няньку для детей. Другие, наоборот, приравнивают этих собак едва ли не к оружию.