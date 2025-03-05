В Уфе наградили победителей чемпионата «Профессионалы»

В Башкортостане завершился региональный этап всероссийского чемпионата мастерства «Профессионалы». Награждение победителей состоялось в Конгресс-холле «Торатау». В течение трех дней выбирались лучшие молодые специалисты по 200 компетенциям.

Состязания посетили школьники и студенты колледжей из районов и городов республики. Победители будут представлять Башкортостан на межрегиональном уровне. Финал пройдет в Санкт-Петербурге. В смотре профессионального мастерства Башкортостан участвует уже более десяти лет и постоянно входит в число победителей.