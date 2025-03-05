В Башкирии вводят обязательное чипирование собак

В Башкирии вводится обязательное чипирование собак. До конца 2027 года будет условный переходный период, во время которого владельцы питомцев смогут чипировать животных за счёт республики. На данные цели планируется выделить 80 млн рублей.
Чип будет содержать индивидуальный номер животного. Считав его с помощью сканера, специалист увидит необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце. Идентификация и регистрация других видов домашних животных будет производиться по желанию и за счет их владельцев. Такой закон в конце марта на пленарном заседании рассмотрят депутаты Госсобрания республики.
Комитет Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию поддержал изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в конце марта.
По словам спикера парламента Константин Толкачева, инициатива повысит ответственность владельцев за питомцев и обеспечит более гуманное обращение с животными в обществе.