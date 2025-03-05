В Уфе бездомным собакам помогли обрести хозяев

За пару часов горожане забрали 19 приемышей приютов. Найти себе четвероногого друга или просто покормить собак с непростой судьбой можно было на благотворительной акции «Ищу человека», которая прошла в парке им. Гафури. Там же была возможность поддержать уфимские приюты, сделав взнос или подарив им корм.

Приемышу повезло. В приюте он находился всего лишь две недели. И сегодня уже нашлись его хозяева. Безымянного малыша взяла себе молодая пара. Привлек их хвостатый своими грустными глазами и в то же время невозмутимым спокойствием и дружелюбием.

Денис Чесский старается не пропускать благотворительные акции. Каждый раз он привозит корма для животных, иногда помогает финансово. Сегодня мужчина пришел не один, а со своим новым питомцем. Уфимец взял его из приюта пять месяцев назад. По словам мужчины, это третий по счету бездомыш, которому Денис дал кров и свою заботу. Сначала хаски боялся всего, но благодаря четвероногим братьям он успокоился и за короткое время поменялся до неузнаваемости.

Однако не всем хвостатым везет сразу. Кто-то ждет хозяев годами. Например, Ася. Нашли ее на мусорке еще слепым щенком. Родилась она без хвоста. Видимо, из-за этого и выбросили. Малышку смогли выходить в приюте. Ей сейчас полтора года.

Это Вэнди. Девочке семь месяцев. У нее тяжелая судьба. Вместе с сестричками их нашли в деревне Исянгулово грязными и голодными. В приюте их выходили. Двоих уже пристроили. А Вэнди ищет дом.

Анна Азанова тоже пришла с двумя щенками. Малыши появились на свет у бездомной собаки, которую они подобрали на большом сроке беременности. Через две недели она родила. Пятеро малышей уже нашли свой дом. А вот Лиза и Риччи еще нет. Анна привезла их сюда с целью не только найти им хозяев, но и вакцинировать.