В Уфе прошёл форум «Своя семья»

В Уфе прошел форум «Своя семья», посвященный вопросам воспитания, здоровья и развития детей и подростков. Многочисленные активности, мастер-классы и встречи с экспертами. Каждый мог найти на форуме много интересного и полезного. На площадке также прошел круглый стол родительского комитета башкирской столицы.

Правила оказания первой медицинской помощи должен знать каждый. Этим навыкам всех желающих обучают активисты Молодежки Народного фронта. Как проверить пульс, остановить кровотечение и делать непрямой массаж сердца. На площадке форума «Своя семья» были самые разнообразные мастер-классы как для детей, так и родителей. К слову, представительниц прекрасного пола манила зона фотосессии с услугами мастеров причесок и макияжа. Всё бесплатно.

Также на площадке форума можно было узнать о благотворительных проектах и стать их участниками. В частности, о марафоне «Корзины доброты» проекта «Банк еды». Где каждый может опустить в специальную урну продукты для малоимущих семей, пожилых и людей с ОВЗ. Кроме этого, можно было положить игрушки в «Коробки храбрости» для маленьких пациентов центра онкологии и гематологии. Одна из площадок была посвящена ответственному отцовству.

Для родителей были организованы встречи с экспертами. Эмоциональный интеллект ребенка, планирование семьи, образование и здоровье. Одним из ключевых событий стал круглый стол родительского комитета Уфы. Подвели итоги годовой работы и определили план на 2025-й.

Такие форумы помогают получить семьям ответы на многие вопросы, уверены в Министерстве семьи, труда и соцзащиты республики. А сам форум — хороший повод интересно провести время с близкими.