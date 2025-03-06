В Уфе пройдет вручение ТВ-премии «Курай даны»

В Уфе вручат Национальную телевизионную премию «Курай даны». Эта награда была учреждена в 2018 году, ее основная цель – признание наших современников, достигших успеха в своем деле, а также пропаганда, сохранение и популяризация башкирского языка, самобытной и современной культуры, развитие народных традиций, промыслов и ремесел.