В Уфе пройдет вручение ТВ-премии «Курай даны»

В Уфе вручат Национальную телевизионную премию «Курай даны». Эта награда была учреждена в 2018 году, ее основная цель – признание наших современников, достигших успеха в своем деле, а также пропаганда, сохранение и популяризация башкирского языка, самобытной и современной культуры, развитие народных традиций, промыслов и ремесел.
На этот раз телепремия «Курай даны» будет вручена в шести номинациях, в числе которых – «Человек земли», «Лучший сельский фельдшер», «Добросердечная семья», «Лучший сельский глава администрации». Церемония награждения состоится 15 марта в ГКЗ «Башкортостан».