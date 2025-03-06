В УГНТУ прошли V Международные зимние игры

Победителям вручили памятные подарки и медали от спонсоров. За много лет соревнования по лыжным гонкам стали символом единения и дружбы. Все началось, когда студенты из стран Африки, Латинской Америки и Азии впервые увидели снег и встали на беговые лыжи. Через некоторое время они бросили вызов команде ректората. С тех пор игры проводятся ежегодно, объединяя разные культуры и поколения.