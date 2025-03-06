В Башкирии прошёл праздник «Соединяя берега – Без бергэ!»

В Караидельском районе прошел праздник под названием «Соединяя берега – Без бергэ!». Это кульминация презентации села Абызово в республиканском конкурсе «Трезвое село».
По традиции перед забегом разогревающая зарядка под руководством олимпийской чемпионки Аделины Загидуллиной. И сразу после старт от райцентра до села Абызово. К забегу присоединились десятки участников разного возраста.
После финиша организовали мастер-классы по игре на кубызе и созданию башкирского нагрудника, а еще соревнования по мини-футболу, перетягиванию каната, бег в мешках.