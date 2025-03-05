Радий Хабиров поздравил жительниц Башкирии с Международным женским днём

Цветы, благодарности и государственные награды в преддверии международного женского дня. Сегодня в Уфе состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт в честь этой даты. В зале Конгресс-холла собрались представители разных профессий и статусов. С праздником прекрасную половину человечества поздравил глава республики.
Лайф. Более 70 лет на сцене и до сих пор продолжает радовать зрителей своим ярким творчеством. Каждая роль для Савии Сираевой — это полная отдача зрителю. Перед публикой она не играет, а проживает жизнь своего персонажа. Ее талантом восхищаются многие, для кого-то она служит примером.
Уже стало традицией, что, выступая перед залом, глава республики отмечает тех, кто добился значительных успехов в профессии, политике, бизнесе, науке, искусстве. Савию Сираеву Радий Хабиров не просто упомянул как профессионала большой сцены, но и вручил артистке награду от Президента страны — орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Среди награждённых — один из ведущих специалистов страны в области популяционной и медицинской генетики Эльза Хуснутдинова. Медали Луки Крымского получили медицинская сестра Юнира Большова и врач Дилара Рахмангулова. А вот Эльвира Сираева стала заслуженным работником здравоохранения республики. Участница СВО, которую за ленточкой знают как военнослужащую с позывным «Луна», третий год уже помогает бойцам полка «Башкортостан».
Женщины всегда по-особенному чувствуют ответственность за судьбу Отечества, отметил глава республики. И когда мужчины встали на его защиту, представительницы прекрасного пола объединились, став им надёжной опорой.
Одними из первых в стране, подчеркнул Радий Хабиров, наши женщины создали свои отряды волонтёров и направили их на фронт, чтобы ухаживать за ранеными бойцами. 56 активисток уже потрудились в госпиталях Луганской и Донецкой народных республик.
Стоя приветствовали мам и жён 13 героев России. Отдельное внимание многодетным матерям и женщинам, чьи родные сейчас участвуют в специальной военной операции. У Зенферы Заруллиной там муж и двое сыновей. Как и у тысяч других мам, желание у женщины одно.
Крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, женского, материнского счастья пожелал прежде всего глава республики всем женщинам. Пусть рядом будут любимые и любящие люди, сказал Радий Хабиров. После тёплых речей и награждения виновниц торжества ждал праздничный концерт.