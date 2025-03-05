Радий Хабиров поздравил жительниц Башкирии с Международным женским днём

Цветы, благодарности и государственные награды в преддверии международного женского дня. Сегодня в Уфе состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт в честь этой даты. В зале Конгресс-холла собрались представители разных профессий и статусов. С праздником прекрасную половину человечества поздравил глава республики.

Лайф. Более 70 лет на сцене и до сих пор продолжает радовать зрителей своим ярким творчеством. Каждая роль для Савии Сираевой — это полная отдача зрителю. Перед публикой она не играет, а проживает жизнь своего персонажа. Ее талантом восхищаются многие, для кого-то она служит примером.

Мы приветствуем легендарную актрису, заслуженную артистку России, народную артистку Башкортостана и Татарстана Савию Гимадиевну Сираеву. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже стало традицией, что, выступая перед залом, глава республики отмечает тех, кто добился значительных успехов в профессии, политике, бизнесе, науке, искусстве. Савию Сираеву Радий Хабиров не просто упомянул как профессионала большой сцены, но и вручил артистке награду от Президента страны — орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Среди награждённых — один из ведущих специалистов страны в области популяционной и медицинской генетики Эльза Хуснутдинова. Медали Луки Крымского получили медицинская сестра Юнира Большова и врач Дилара Рахмангулова. А вот Эльвира Сираева стала заслуженным работником здравоохранения республики. Участница СВО, которую за ленточкой знают как военнослужащую с позывным «Луна», третий год уже помогает бойцам полка «Башкортостан».

Женщины всегда по-особенному чувствуют ответственность за судьбу Отечества, отметил глава республики. И когда мужчины встали на его защиту, представительницы прекрасного пола объединились, став им надёжной опорой.

Сегодня тысячи женщин по всей республике собирают посылки для бойцов, отливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут и шьют тёплые вещи, участвуют в формировании бесконечных гуманитарных конвоев. Мы благодарим женщин-волонтёров, всех, кто проявляет заботу о военнослужащих, их близких, особенно семьях павших в боях героев. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одними из первых в стране, подчеркнул Радий Хабиров, наши женщины создали свои отряды волонтёров и направили их на фронт, чтобы ухаживать за ранеными бойцами. 56 активисток уже потрудились в госпиталях Луганской и Донецкой народных республик.

Стоя приветствовали мам и жён 13 героев России. Отдельное внимание многодетным матерям и женщинам, чьи родные сейчас участвуют в специальной военной операции. У Зенферы Заруллиной там муж и двое сыновей. Как и у тысяч других мам, желание у женщины одно.