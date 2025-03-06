«По зову сердца»: боец СВО о службе в полку «Башкортостан»

Быстрые, точные и надежные. Танкисты мотострелкового полка «Башкортостан» на современных Т-90М «Прорыв» прорывают оборону неонацистов ВСУ на Краснолиманском направлении Луганской народной республики. Экипажи работают слаженно, отрабатывая по координатам с закрытых огневых позиций.

Одно из самых мощных и грозных подразделений мотострелкового полка — это танковый батальон имени Сергея Зорина. Ребята работают на переднем крае с закрытых огневых позиций, поражая цели противника с расстояния всего в несколько километров.

Ни погодные условия, ни время суток не помеха для Т-90М «Прорыв». Мощная комбинированная броня и антидроновая защита позволяют экипажам работать на самой передовой. Цели и координаты танкисты получают от операторов БПЛА, после чего выдвигаются на огневые позиции и поражают опорники, артиллерию, скопление живой силы и бронетехнику противника.

Точное попадание фиксируется средствами объективного контроля. После отработки экипажи возвращаются, пополняют боекомплект и готовятся к новому выезду. Приказ может поступить в любую минуту. Механик-водитель с позывным Саид — один из самых опытных бойцов в составе танкового батальона. Говорит, в своей машине уверен, «Прорыв» не подведёт.

Я здесь только научился, в башкирском батальоне. Я здесь с первого дня организации нашего полка. До этого был у меня контракт на СВО, но как танкист я работаю именно в башкирском батальоне. Достаем с закрытых огневых позиций на 9-10 километров. Бьем точно. позывной «Саид»

Каждый экипаж в танковом батальоне имени Сергея Зорина — как одна семья. Понимают друг друга с полуслова. За время службы пережили всякое, в том числе приходилось вывозить бронемашину под роем вражеских дронов-камикадзе. Но каждый раз они снова рвутся в бой. Обычные трудяги на гражданке, здесь они стали героями Башкортостана.

С Белорецкого района, работал лесником. Сюда попал по зову сердца, защищать родину. Соседи ушли, и я поехал. Стыдно было дома сидеть. В танковый батальон шел целенаправленно, потому что я на тракторе ездил, знаю устройство дизельной техники. позывной «Башкир»

Т-90М «Прорыв» — самый мощный и самый современный танк российской армии в зоне СВО. За его уникальную точность при стрельбе танкисты сравнивают эту машину со снайперской винтовкой и ласково называют «девяностиком».