Игорь Комаров поздравил жительниц ПФО с 8 Марта

Полномочный
представитель Президента в Приволжском федеральном округе обратился к женщинам
в преддверии Международного женского дня.
Женщина
– основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и
душевнее. Вы – настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и
настоящие подруги. Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию,
наши защитники идут в бой ради вас, ради счастливого будущего следующих
поколений, и ваша помощь, и ваша поддержка – необходимые слагаемые общей
победы.
Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе