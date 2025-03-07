Игорь Комаров поздравил жительниц ПФО с 8 Марта

Женщина – основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы – настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги. Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, наши защитники идут в бой ради вас, ради счастливого будущего следующих поколений, и ваша помощь, и ваша поддержка – необходимые слагаемые общей победы.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе