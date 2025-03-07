Башкирия вошла в топ-3 региона по вовлеченности поддержки СВО

Сегодня, 7 марта, на пресс-конференции в Москве был представлен отчет Центра политической информации «Вовлеченность субъектов Российской Федерации в повестку специальной военной операции», сообщает «Башинформ».

Анализ основывается на открытых данных. Эксперты рассматривали качество организации мероприятий, личную вовлеченность глав регионов, а также меры, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

В составленном рейтинге самых активных регионов по вовлеченности в специальную военную операцию оказались 15 субъектов РФ. В тройку лидеров вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Башкирия.

В отчете выделили оперативность и вовлеченность руководства Башкирии в поддержке СВО. Среди преимуществ республики – масштабная патриотическая работа с населением, создание гуманитарной инфраструктуры для поддержки как участников СВО, так и местного населения в зонах конфликта. Кроме того, Башкирию отметили наличием множества собственных добровольческих формирований и разветвленной системой помощи военнослужащим

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что все регионы России адекватно реагируют на вызовы, связанные со спецоперацией. По его мнению, это во многом зависело от личной вовлеченности глав регионов. В качестве примера успешной поддержки Мухин привел Башкирию.

Я изучал башкирскую модель. Там удалось выстроить собственную инфраструктуру обеспечения мобилизованных и контрактников гуманитарной поддержкой. Республика создала в ЛНР логистический центр по гуманитарному обеспечению бойцов из Башкирии по всему направлению фронта. Адресная целевая поддержка была особенно эффективной. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации

Эксперты также обсудили попытки внешних сил, особенно со стороны украинского ЦИПСО, дестабилизировать ситуацию в российских регионах, включая национальные республики. Тем не менее, удалось сохранить политическую стабильность и межнациональное согласие.

Напомним, на сегодняшний день республика отправила в зону СВО порядка 144 гуманитарных конвоя. Грузы с необходимыми вещами для бойцов регулярно отправляют как предприятия и муниципалитеты, так и неравнодушные граждане со всей республики.

Радий Хабиров регулярно встречается с военнослужащими из Башкирии. Он неоднократно лично выезжал в зону СВО. Радий Хабиров считает, что уважение к людям, которые выполняют серьезные боевые задачи, не может ограничиваться только словами с телеэкрана.

Также, в республике действуют более 40 мер поддержки, которые ежедневно решают потребности военнослужащих и их семей. В 2024 году на эти цели планируется выделить 13,5 млрд рублей из республиканского бюджета. Кроме того, 2025 год в Башкирии объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей.

Помимо текущей помощи и поддержки, в Башкирии активно разрабатывают систему адаптации участников специальной военной операции для возвращения к мирной жизни. В стране по поручению президента России был запущен проект «Время героев», который в Башкирии расширили до республиканской программы «Герои Башкортостана», стартовавшей 24 февраля 2025 года. Уже за первую неделю работы программы поступило 665 заявок на участие. Глава республики не раз подчеркивал важность правильного направления и поддержки ветеранов СВО.