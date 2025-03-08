Радий Хабиров поздравил жительниц Башкирии с 8 Марта

Сегодня один из самых красивых праздников весны — Международный женский день. В нашей стране он отмечается как официальный с 1919 года. Первоначально он назывался Международным рабочим женским днём, а в конце 1920-х годов был переименован в Международный женский день.
В 1966 году 8 марта было признано на государственном уровне официальным выходным днем. С прекрасным праздником жительниц Башкортостана поздравил Радий Хабиров. Глава республики поделился в соцсетях рисунками детей. Он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия.