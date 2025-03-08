Женщины-волонтеры из Башкирии оказывают гумпомощь бойцам СВО

Женщины-волонтеры из Башкортостана регулярно посещают позиции наших добровольческих батальонов, привозя на Донбасс гуманитарную помощь, собранную неравнодушными жителями республики. По словам военнослужащих, для них они стали настоящими ангелами-хранителями.

По дорогам Донбасса волонтёр с позывным «Руся» колесит уже два года. Решила помогать солдатам после гибели брата в бою. Говорит, что будет продолжать его дело до самой победы.

Против нас воюет множество стран. Наша русская армия не вторая армия мира уже давно. Она всегда была первой и первой останется. Просто нужно чуть-чуть ребятам помочь приблизить победу, чем мы и занимаемся. позывной «Руся», волонтёр

Гуманитарную помощь волонтёры разгружают на позициях батальона Минигали Шаймуратова. Гузель Фёдорова приезжает сюда с мая прошлого года. В сборе всего необходимого по заявкам военнослужащих активное участие принимают жители всей республики.

Жители Нагаево в первую очередь, Зинино. И, естественно, жители всей Башкирии, которые привозят к нам. Потом мы уже отправляем сюда на военных машинах, сами нанимаем машины и сами приезжаем сюда. Привозим всё самое необходимое. В том числе и технику. У нас большие сборы. Мы помогаем и РЭБами ребятам. Сейчас планируем купить металл на эту бронетехнику. Гузель Фёдорова, волонтёр

Зачастую поездки на Донбасс для женщин-волонтёров не краткосрочные. Порой они живут здесь по несколько месяцев, ухаживая за раненными бойцами.

А этого бойца я нашла в госпитале для его жены, представляете? Знала, что его супруга ищет, потом написала ей. И так интересно получилось. Я говорю: «Вас супруга ищет». Он такой: «Наверное». Такой в облаках летает. Он не помнил, потерял память. Ну, слава богу, что всё хорошо, что здоровье восстанавливается. Гузель Фёдорова, волонтёр

В госпитале особенно большая помощь была. Что надо привозила. Даже подсветка у нас не работала. Она нам привезла маленькие лампочки, которые в пауэрбанк ставятся. И вот мы к ним подключались, читали газеты, книги. Телефонами нельзя же пользоваться. Поэтому читали книги и газеты. позывной, «Арслан»

Несмотря на продолжительные поездки, не все бойцы знакомы с волонтерами лично. Шаймуратовцы по несколько месяцев работают на передовой. Однако сейчас приезд добровольцев совпал с выходом штурмовиков на ротацию. Узнав, кто у них в гостях, несмотря на усталость, пришли, чтобы сказать спасибо.

Я сейчас только приехал с БЗ. Так получилось, что меня встретили девчата, которые постоянно помогают нам. Всё привозят. Наконец-то лично увидел их. Постоянно посылки приходят от них, знаю, что это они делают, но ни разу еще в лицо не видел. Спасибо им огромное, что помогают, поддерживают. С праздником, с 8 Марта, родных, жену и дочку поздравляю. позывной «Полик»

Всё, что они для нас привозят, отправляют, это всё жизненно необходимо. Продукты, носки, даже до мелочей. Я, конечно, не всегда встречаюсь с волонтерами, это у меня первая встреча, потому что я постоянно на боевых задачах. И для меня сегодня очень большая честь. Познакомились, встретились. позывной «Махмуд»