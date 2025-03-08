Супружеский тандем на передовой: история фельдшера и бойца СВО из Башкирии

Фельдшер с позывным «Жаворонок» в зоне проведения специальной военной операции находится с декабря 2022 года. За ленточку женщина отправилась, чтобы поддержать супруга, которого в рамках мобилизации призвали на СВО. Сначала уроженка республики оказывала медицинскую помощь военнослужащим в больнице города Красный Луч, позже заключила контракт с Министерством обороны России.

Сейчас «Жаворонок» работает санитаром-фельдшером медицинского взвода полка «Башкортостан». В основном она занимается эвакуацией раненых солдат на передовой.

Фельдшер полка «Башкортостан» побеседовала накануне с Радием Хабировым, приняв участие в торжественном мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню. Отпуск «Жаворонок» проводит вместе с мужем.