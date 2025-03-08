В Башкирии оцифровывают старинные песни

Башкирский коллектив споет фольклорные песни. Речь идет о тех произведениях, которые были записаны во время экспедиций в прошлом веке. В то время они, в основном, записывались на виниловые пластинки. Сейчас их оцифровывают. Так, Роберт Юлдашев и этно-группа «Курайсы» уже приступили к разучиванию нескольких песен.