В Башкирии оцифровывают старинные песни

Башкирский коллектив споет фольклорные песни. Речь идет о тех произведениях, которые были записаны во время экспедиций в прошлом веке. В то время они, в основном, записывались на виниловые пластинки. Сейчас их оцифровывают. Так, Роберт Юлдашев и этно-группа «Курайсы» уже приступили к разучиванию нескольких песен.
Первая композиция «Кесарка» прозвучала в присутствии сотрудников Института истории, языка и литературы. Сначала ее записал литератор-фольклорист Нур Зарипов в 1968 году в деревне Макарово Ишимбайского района, затем аналогичную работу сделала в 2014 году другой специалист Айгуль Хакимьянова.