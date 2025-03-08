В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

Сегодня в Уфе прошел заключительный соревновательный день первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова. По итогам турнира двое борцов сборной Башкортостана стали призёрами.
Илья Кандалин завоевал «серебро», а Данил Марданов — «бронзу». Кандалин выступал в категории 55 килограммов. В финале башкирский борец уступил по баллам представителю Московской области Ивану Соломину. В категории 63 килограмма Марданов оспаривал бронзу со спортсменом из Санкт-Петербурга Валерием Темирхановым. Борец из Башкортостана оформил досрочную победу.