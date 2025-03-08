В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

Сегодня в Уфе прошел заключительный соревновательный день первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова. По итогам турнира двое борцов сборной Башкортостана стали призёрами.

Илья Кандалин завоевал «серебро», а Данил Марданов — «бронзу». Кандалин выступал в категории 55 килограммов. В финале башкирский борец уступил по баллам представителю Московской области Ивану Соломину. В категории 63 килограмма Марданов оспаривал бронзу со спортсменом из Санкт-Петербурга Валерием Темирхановым. Борец из Башкортостана оформил досрочную победу.

Соперник сильный, опытный. Я с ним уже встречаюсь в третий раз. В первый раз я встретился с ним также на первенстве России в финале и выиграл. Также на «Кубке Автодора» недавно и проиграл. Вроде исправил ошибки, и тактику выбрал подходящую для него. Но он оказался сильнее.

Илья Кандалин, серебряный призер первенства России по греко-римской борьбе

Я стал третьим. Хотелось бы, конечно, большего. Но имеем то, что имеем. Сегодня так. Не получилось немножко в полуфинале. В 1/8 чуть-чуть травмировал локоть.

Данил Марданов, бронзовый призер первенства России по греко-римской борьбе
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ