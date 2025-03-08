В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

Соперник сильный, опытный. Я с ним уже встречаюсь в третий раз. В первый раз я встретился с ним также на первенстве России в финале и выиграл. Также на «Кубке Автодора» недавно и проиграл. Вроде исправил ошибки, и тактику выбрал подходящую для него. Но он оказался сильнее.

Илья Кандалин, серебряный призер первенства России по греко-римской борьбе