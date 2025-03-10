В Башкирии КФХ реконструирует коровник под беспривязное содержание

В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Бирского района планируют реконструировать корпус для коров под беспривязное содержание. В планах – за счет искусственного осеменения увеличить количество поголовья крупного рогатого скота до 400 при нынешних 250, а также увеличить надой до 6 тонн при нынешних 5.
На территории хозяйства уже построили доильный зал, под который будут реконструировать коровник. Говоря о производстве мясной продукции, на второй ферме выращивают коров герефордской породы – это порядка 170 голов. Состояние животных находится на контроле ветеринара.
Хозяйство действует больше 10 лет. Помимо коров, в нем 500 лошадей, из которых 250 – маточное поголовье, столько же баранов, есть и свинокомплекс. На их счету – перерабатывающие мясной и молочные цеха, по Бирску – своя сеть магазинов. Также продукцию реализуют в Уфе. В планах на будущее – расширить ассортимент.