В Башкирии КФХ реконструирует коровник под беспривязное содержание

В одном из крестьянско-фермерских хозяйств Бирского района планируют реконструировать корпус для коров под беспривязное содержание. В планах – за счет искусственного осеменения увеличить количество поголовья крупного рогатого скота до 400 при нынешних 250, а также увеличить надой до 6 тонн при нынешних 5.

На территории хозяйства уже построили доильный зал, под который будут реконструировать коровник. Говоря о производстве мясной продукции, на второй ферме выращивают коров герефордской породы – это порядка 170 голов. Состояние животных находится на контроле ветеринара.