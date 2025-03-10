Пчеловод из Башкирии завоевал медали «Конкурса мёда» в Москве

Бирский пчеловод Артём Черников стал обладателем золотой и бронзовой медалей в «Конкурсе мёда», прошедшем в Москве. Он состоялся в рамках Международного конгресса «Пчела и человек: Россия и дружественные страны». В нем приняли участие представители из более 20 стран.

Мужчина – пчеловод в третьем поколении. Всю жизнь занимается производством липового меда и в последние годы перешел к бортевому пчеловодству. На пасеке под 400 ульев – это порядка 300 пчелосемей. С товарищем создают съедобные подарки – мед в сотах и горшочках, национальные сувениры ручной работы, деревянные горшки и фигуры.