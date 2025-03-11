В Башкирии вырастут штрафы за продажу детям зажигалок

В Башкирии в десятки раз вырастут штрафы за продажу детям газовых баллончиков и зажигалок. Если раньше за подобные нарушения взыскание назначалось по кодексу об административных правонарушениях республики, то с сентября 2025 года — по нормативам России.
Региональный закон об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный газ, и соответствующая статья регионального Кодекса будут признаны утратившими силу. Такое решение республиканский парламент планирует принять на мартовском пленарном заседании. Закон, ограничивающий продажу детям газосодержащих товаров, действует пять лет.