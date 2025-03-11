В Уфе поставили на ноги мальчика, который упал с 4 этажа

Специалисты республиканского реабилитационного центра «Салют» поставили на ноги 12-летнего мальчика из Белебея. Подросток в сентябре 2024 года упал с четвёртого этажа, получив множественные переломы. В конце февраля на инвалидной коляске поступил в центр на реабилитацию. Детское учреждение открылось всего полгода назад. Его построили по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова на базе бывшего одноимённого санатория в Кировском районе Уфы.

Каждое движение пока дается с трудом, но Арсений — боец. Пару недель назад нога совсем не слушалась. Мальчик не ходил. Сегодня — приседает, уверенно стоит и уже делает первые шаги после травмы.

Это результат большой совместной работы. В центре с мальчиком занимаются специалисты разного профиля, а день буквально расписан необходимыми для восстановления процедурами.

В республиканском реабилитационном центре оказывают комплексную помощь детям до 18 лет с задержкой развития и нарушением опорно-двигательной системы. И для каждого ребенка подбирают индивидуальную программу. Сегодня учреждение посещают более 250 пациентов ежедневно, для них созданы все условия. Современное оборудование и почти 2 десятка различных процедур и занятий.

О создании в Башкортостане нового детского реабилитационного комплекса глава республики Радий Хабиров рассказал еще несколько лет назад на одной из встреч с родителями особенных детей. Всё это время руководитель региона лично контролировал и ход строительства, и поставку необходимого оборудования.