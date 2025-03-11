Мост дружбы: Башкортостан и Татарстан станут ближе

В этом году запустят «самый долгий мост в мире», соединяющий Башкортостан и Татарстан. Свое название он получил потому, как, пересекая переправу, меняется и часовой пояс. Возведение завершено на 40%.

На площадке во всю кипит работа. 25 человек на строительной технике трудятся бесперебойно. Несмотря на солидный возраст, железные конструкции старого моста заржавели, но сохранились, а вот бетон начал крошиться и сыпаться. Поэтому его демонтировали полностью и соорудили временный автомобильный переезд через реку. Один из важных путей, связующий соседние республики, несколько лет назад пришел в негодность.

Переправу через реку Ик, соединяющую город Октябрьский нашей республики и поселок Уруссу Татарстана, признали аварийной и закрыли больше двух лет назад. Мост был построен еще в 1948 году военнопленными. Сейчас же это место жители обеих республик в шутку называют «долгим и двухчасовым», потому что при переходе из одного региона в другой меняется и часовой пояс. Работы здесь начались год назад. С нуля возвели опоры, забили сваи, забетонировали фундамент.

Все жители следят за этой стройкой, мы очень рады, что наконец-то начали строить новый мост, ежедневно по этому мосту мы проезжали, у нас и учатся люди, и работают в Республике Башкортостан, наши отношения всегда связывало много лет. Оксана Власова, жительница п. Уруссу

Сейчас мост готов на 40%. Установлены семь опор мостового перехода. Осталась последняя — в русле реки. Дальше мостостроители смонтируют балки пролетного строения, подходы к мосту, а как устоится теплая погода — уложат мостовое полотно, асфальт, проведут гидроизоляцию и благоустроят береговую зону. Предусмотрели и локальные очистные сооружения.

Около двух кубов бетона уже залили, большой объем. Самое основное во всех сооружениях — это фундамент. Виктор Зимин, мастер строительно-монтажных работ

Протяженность моста составит почти 240 погонных метров. Дорожники обустроят полосы безопасности, установят ограждения и освещение. Для безопасного движения пешеходов проложат тротуары. По двухполосной дороге спокойно разъедутся два грузовых автомобиля. Проезд по мосту планируют запустить уже в этом году, а полностью завершат строительство в 2026-ом.

Мы восстанавливаем дамбу. Большой фронт работы, укладывается много бетона. Работы ведем с опережением графика, стараемся выполнить до паводка монтаж проливочных строений. Олег Давыдов, руководитель проекта

Ежедневно по мосту будут передвигаться около 4 тысяч автомобилей. Проект вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Только в 2025 году в Башкортостане отремонтируют 10 мостов — каждый находится на дорогах, ведущих к туристическим объектам и входящих в опорную дорожную сеть.