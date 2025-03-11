Мост дружбы: Башкортостан и Татарстан станут ближе

В этом году запустят «самый долгий мост в мире», соединяющий Башкортостан и Татарстан. Свое название он получил потому, как, пересекая переправу, меняется и часовой пояс. Возведение завершено на 40%.
На площадке во всю кипит работа. 25 человек на строительной технике трудятся бесперебойно. Несмотря на солидный возраст, железные конструкции старого моста заржавели, но сохранились, а вот бетон начал крошиться и сыпаться. Поэтому его демонтировали полностью и соорудили временный автомобильный переезд через реку. Один из важных путей, связующий соседние республики, несколько лет назад пришел в негодность.
Переправу через реку Ик, соединяющую город Октябрьский нашей республики и поселок Уруссу Татарстана, признали аварийной и закрыли больше двух лет назад. Мост был построен еще в 1948 году военнопленными. Сейчас же это место жители обеих республик в шутку называют «долгим и двухчасовым», потому что при переходе из одного региона в другой меняется и часовой пояс. Работы здесь начались год назад. С нуля возвели опоры, забили сваи, забетонировали фундамент.
Сейчас мост готов на 40%. Установлены семь опор мостового перехода. Осталась последняя — в русле реки. Дальше мостостроители смонтируют балки пролетного строения, подходы к мосту, а как устоится теплая погода — уложат мостовое полотно, асфальт, проведут гидроизоляцию и благоустроят береговую зону. Предусмотрели и локальные очистные сооружения.
Протяженность моста составит почти 240 погонных метров. Дорожники обустроят полосы безопасности, установят ограждения и освещение. Для безопасного движения пешеходов проложат тротуары. По двухполосной дороге спокойно разъедутся два грузовых автомобиля. Проезд по мосту планируют запустить уже в этом году, а полностью завершат строительство в 2026-ом.
Ежедневно по мосту будут передвигаться около 4 тысяч автомобилей. Проект вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Только в 2025 году в Башкортостане отремонтируют 10 мостов — каждый находится на дорогах, ведущих к туристическим объектам и входящих в опорную дорожную сеть.
Принятое решение обеспечит комфорт и безопасность. Так и новый мост через реку Ик вновь соединит две республики и поспособствует улучшению туризма и транспортной доступности Башкортостана и Татарстана.