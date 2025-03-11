Колледж из Уфы вошел в число победителей «Профессионалитета»

Уфимский художественно-промышленный колледж вошел в список победителей федерального проекта «Профессионалитет». В рамках программы в учебном заведении провели капитальный ремонт, обновили учебное оборудование для освоения специальности.
Студенты Уфимского художественно-промышленного колледжа обучаются изготовлению ювелирных украшений. Изделия из железа они шлифуют на специальных станках. Учреждение является одним из ведущих колледжей республики.
Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в республике в 2022 году. Совершенствование деятельности шести колледжей — победителей программы позволит повысить уровень среднего образования в регионе, привлечь студентов к рабочим профессиям.
По поручению президента России Владимира Путина, до 2028 года необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для различных отраслей промышленности. Серьезным толчком в достижении этой цели стала программа «Профессионалитет».