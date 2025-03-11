Колледж из Уфы вошел в число победителей «Профессионалитета»

Уфимский художественно-промышленный колледж вошел в список победителей федерального проекта «Профессионалитет». В рамках программы в учебном заведении провели капитальный ремонт, обновили учебное оборудование для освоения специальности.

Студенты Уфимского художественно-промышленного колледжа обучаются изготовлению ювелирных украшений. Изделия из железа они шлифуют на специальных станках. Учреждение является одним из ведущих колледжей республики.

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в республике в 2022 году. Совершенствование деятельности шести колледжей — победителей программы позволит повысить уровень среднего образования в регионе, привлечь студентов к рабочим профессиям.