В Башкирии предприниматель возводит турбазу у подножия Торатау

В этом году Башкортостан получил более 260 миллионов рублей на развитие туризма, тем самым войдя в пятерку субъектов России по сумме распределенных федеральных средств. Благодаря господдержке в республике появляются новые места для отдыха. Так, предприниматель Афанасий Маслейчук возводит турбазу на берегу реки Белой у подножия горы Торатау. Строит глэмпинги, бани и кафе.

Таким видом из окна скоро будут наслаждаться гости новой турбазы в Стерлитамакском районе. На территории села Заливной уже построили два бархауса и два А-фрейма. И, как говорят строители, к началу летнего сезона турбаза примет первых гостей.

Это пока только начало. Индивидуальный предприниматель Афанасий Маслейчук в этом году заявился на конкурс «Развитие туристической инфраструктуры». Летом 2024-го ему удалось защитить свою разработку по созданию турбазы. Планы на этот год — победить и получить субсидию на расширение.

На территории базы отдыха будут расположены кафе, японские и русские бани, амфитеатр, подогреваемые бассейны для взрослых и детей. Обеспечат и досуг для гостей: пешие прогулки до горы Торатау, летом катание на квадроциклах, зимой на снегоходах. Название уже придумано, осталось воплотить все задумки в реальность.

Не только уникальная башкирская природа, но и господдержка способствует развитию туризма в регионе. И с каждым годом мест притяжения туристов становится всё больше. Башкортостан ежегодно привлекает более 2 миллионов отдыхающих. И чтобы их разместить в уютной обстановке, строятся новые глэмпинги, турбазы, увеличивается номерной фонд.