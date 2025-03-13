В Башкирии Общественная палата и Конституционный совет подписали соглашение

Общественная палата Башкортостана и Конституционный совет республики подписали соглашение о взаимодействии. Оно предполагает работу по таким направлениям, как консультации во время личного приема по вопросам реализации законных прав и интересов граждан, содействие созданию информационных материалов.
Также подразумевается взаимное участие и проведение мероприятий по защите прав, свобод и законных интересов граждан, подготовка предложений по совершенствованию законодательства, участие в межведомственных рабочих группах.