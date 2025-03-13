Башкирский ФРП привлек 59 млрд рублей инвестиций и создал 4000 рабочих мест

59 миллиардов рублей привлеченных в республику инвестиций с 2017 года. Благодаря работе Фонда развития промышленности Башкортостана в регионе было создано более 4 тыс. рабочих мест. ФРП стал эффективным инструментом взаимодействия власти с бизнесом в вопросах получения предприятиями господдержки. Одна из таких компаний, работающая в сфере производства оборудования для нефтедобычи, находится на самом юге республики.

Скорость, точность и качество шва. Оператор лишь выставляет режим и контролирует процесс стыковки. Эту сварочную колонну приобрели в 2023 году по госпрограмме повышения производительности труда. Предприятию через фонд развития промышленности республики выделили льготный займ.

Расположенное в городе Кумертау предприятие производит емкостное, сепарационное и теплообменное оборудование для нефтедобычи. Мобильные установки подготовки чёрного золота пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. Продукцию, выпущенную в Башкортостане, поставляли в Египет, в ближайшее время должны отгрузить в Алжир, сейчас налаживают связи с Ираном.

В рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности в прошлом году здесь приобрели ещё пресс и фланжировочный станок. Благодаря чему на предприятии наладили выпуск эллиптических днищ для сепараторов. Раньше эти изделия закупали со стороны.

В итоге сроки поставки затягивались до трёх месяцев. Сейчас из-за локализации процессов в одном месте сократилось время изготовления готовой ёмкости или сепаратора. Всё это повышает производительность, а это и есть основная задача, которую ставит Фонд развития промышленности, выделяя льготные займы. Так за последние 4 года производители установок для нефтедобычи получили чуть больше миллиарда рублей заёмных средств. И на этом сотрудничество с фондом не прекращается, в 2025-м здесь хотят приобрести более современную установку газопламенной резки.

Фонд развития промышленности Республики Башкортостан успешно поддерживает проекты региона с 2017 года. За это время привлекли порядка 59 млрд рублей инвестиций, из которых более 23-х поступили от российского ФРП. Благодаря работе Фонда реализовано 202 проекта, что привело к созданию более 4 тыс. новых рабочих мест и налоговым отчислениям в размере свыше 34 млрд рублей.

В целом мы гордимся, как работает наш Фонд. Это один из наиболее эффективных инструментов поддержки промышленности республики. Вы – наш надёжный партнёр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наша республика станет первым пилотным регионом, где предоставление всех видов господдержки промышленным предприятиям будет происходить в рамках «единого окна». Речь идёт не только о финансовой помощи со стороны государства, но и других мерах поддержки.