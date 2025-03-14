В Башкирии начался техосмотр сельхозтехники

Ремонт сельскохозяйственной техники в 2024 году, чтобы не затягивать, на сегодняшний день все трактора на ходу. К весенне-полевым работам готовы. В этом году мы собираемся сеять 1500 гектаров. Это где-то 300 гектаров овса, 400 гектаров пшеницы, лён 300 гектаров, остальное будет горох и ячмень.

Геннадий Семёнов, руководитель ООО «Агро-Весна»