В Башкирии начался техосмотр сельхозтехники

В Башкортостане в преддверии весенне-полевых работ начался технический осмотр сельхозтехники. Особое внимание уделяется рулевому управлению, тормозной системе, внешним световым приборам, наличию документации на технику и удостоверений механизаторов с положенными категориями.

В Иглинском районе осмотр готовности техники к весенне-полевым работам первыми прошли механизаторы в хозяйстве «Агро-Весна». Там к осмотру подготовили около 20 единиц техники. Всего в этом году в весенне-полевых работах примут участие 25 сельхозпредприятий района, которые выпустят на поля около ста единиц сельскохозяйственной техники.

Как только осенью всё вспахали, начали ремонт, подготовку техники к весенне-полевым работам. Насчет запчастей все нормально, ремонтировали. Делали все дружно, поэтому вся техника готова.

Александр Герасимов, механизатор ООО «Агро-Весна»

Ремонт сельскохозяйственной техники в 2024 году, чтобы не затягивать, на сегодняшний день все трактора на ходу. К весенне-полевым работам готовы. В этом году мы собираемся сеять 1500 гектаров. Это где-то 300 гектаров овса, 400 гектаров пшеницы, лён 300 гектаров, остальное будет горох и ячмень.

Геннадий Семёнов, руководитель ООО «Агро-Весна»
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