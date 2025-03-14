В Башкирии начался техосмотр сельхозтехники

В Башкортостане в преддверии весенне-полевых работ начался технический осмотр сельхозтехники. Особое внимание уделяется рулевому управлению, тормозной системе, внешним световым приборам, наличию документации на технику и удостоверений механизаторов с положенными категориями.
В Иглинском районе осмотр готовности техники к весенне-полевым работам первыми прошли механизаторы в хозяйстве «Агро-Весна». Там к осмотру подготовили около 20 единиц техники. Всего в этом году в весенне-полевых работах примут участие 25 сельхозпредприятий района, которые выпустят на поля около ста единиц сельскохозяйственной техники.