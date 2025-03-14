В Уфе пройдёт Агропромышленный форум

Представить достижения сельскохозяйственной отрасли в условиях внешних и внутренних вызовов и объединить экспертов для выработки направлений развития сельского хозяйства. Глобальные задачи и цели ставит Агропромышленный форум, который пройдет в «ВДНХ-Экспо» с 18 по 21 марта.

Это масштабное мероприятие станет важным событием в жизни республики. В Уфу приедут ведущие специалисты и эксперты агрокомплекса страны. Сам формат форума предполагает открытый диалог с представителями власти, предприятий, производителями и инвесторами.