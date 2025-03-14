Жителям Башкирии не удалось увидеть лунное затмение

Жители Башкирии не смогли увидеть лунное затмение. Об этом сообщили в Уфимском планетарии.
Затмение было зафиксировано 14 марта. Однако в Башкирии во время затмения Луна была под горизонтом. Затмение было видно в Америке, Антарктиде, Африке, Аляске, на северо-востоке России, то есть там, где Луна вошла в земную тень и была видна над горизонтом. Затмение началось в 10:09, а закончилось в 13:47.
Лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, попадает в тень, отбрасываемую Землёй. При полном лунном затмении вся Луна попадает в тень Земли. Когда Луна находится в земной тени, она приобретает красно-оранжевую окраску. Из-за этого иногда Луну во время затмения называют кровавой. Во время частного лунного затмения только часть Луны входит в земную тень.
Фото: Уфимский планетарий.