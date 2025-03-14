Эдгард Запашный оценил состояние Госцирка в Уфе

Известный дрессировщик Эдгард Запашный оценил здание уфимского госцирка. Народный артист России во время визита в башкирскую столицу посетил объект и осмотрел его как внутри, так и снаружи. Генеральный директор Большого московского госцирка ожидал, что сооружение находится в наихудшем состоянии, и сделал вывод о необходимости реконструкции. В здании течет крыша, нужно перестроить помещения для содержания животных.

В целом цирк в достаточно неплохом состоянии. Я надеюсь, что мой приезд и встреча с главой республики даст толчок для того, чтобы вновь поднять вопрос о начале уже работ, потому что много всего сделано, но это всё на бумаге. Всё-таки уже пора экскаватором подъезжать.

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского

Напомню, что здание госцирка в Уфе закрыли в 2017 году из-за аварийного состояния. Сооружение построили 57 лет назад и еще ни разу не реконструировали. Правительство России выделило для капитального ремонта около двух миллиардов рублей. По плану работы должны начаться в следующем году и завершиться в 2028-м.

Действительно, у нас изменились какие-то нормы, нормы содержания животных. Действительно, в этом отношении нужно привести отдельные помещения в порядок, и здание с 2017 года закрыто, и оно не отвечает современным требованиям — это и фасадная часть, и кровельная часть, и внутри надо делать отделочные работы.

Гульдар Хамитова, заместитель министра культуры Республики Башкортостан
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