Эдгард Запашный оценил состояние Госцирка в Уфе

В целом цирк в достаточно неплохом состоянии. Я надеюсь, что мой приезд и встреча с главой республики даст толчок для того, чтобы вновь поднять вопрос о начале уже работ, потому что много всего сделано, но это всё на бумаге. Всё-таки уже пора экскаватором подъезжать.

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского