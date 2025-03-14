Эдгард Запашный оценил состояние Госцирка в Уфе

Известный дрессировщик Эдгард Запашный оценил здание уфимского госцирка. Народный артист России во время визита в башкирскую столицу посетил объект и осмотрел его как внутри, так и снаружи. Генеральный директор Большого московского госцирка ожидал, что сооружение находится в наихудшем состоянии, и сделал вывод о необходимости реконструкции. В здании течет крыша, нужно перестроить помещения для содержания животных.
Напомню, что здание госцирка в Уфе закрыли в 2017 году из-за аварийного состояния. Сооружение построили 57 лет назад и еще ни разу не реконструировали. Правительство России выделило для капитального ремонта около двух миллиардов рублей. По плану работы должны начаться в следующем году и завершиться в 2028-м.