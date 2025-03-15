Университеты Башкирии представили проекты по технологическому развитию

Сегодня, 15 марта, три университета Башкирии – УУНиТ, УГНТУ и БГМУ – представили свои проекты по технологическому развитию. Презентация состоялась в «Точке кипения» НИТУ МИСиС в рамках программы «Приоритет-2030».
Годовую работу вузов оценил Совет под предводительством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. ИА «Башинформ» отмечает, что в состав Совета входят представители Российской академии наук, общественных организаций и ведущих индустриальных компаний.
Как пояснила председатель госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, программа стратегического развития «Приоритет 2030» помогает решить одну из ключевых задач для успешного развития как экономики, так и научно-технологического потенциала — проблему взаимодействия науки и бизнеса. «Задача программы — не просто «поженить» науку и бизнес, а сделать их союз долгосрочным и продуктивным. Для этого нужны системные изменения, терпение и готовность всех сторон к компромиссам», — считает она.
Каждый вуз-участник программы — всего их 101, представил в Совет до трёх проектов, планируемых к реализации до 2030 года. В топ-5 основных тематик вошли биомедицинские технологии, новые материалы и нефтехимия, авиадвигателестроение, интеллектуальное машиностроение. «По итогам заседаний 12–15 марта вузы будут распределены по группам с разным объёмом финансирования. Так что этот день определит будущее», — прокомментировала глава госкомнауки РБ.
В том числе свои отчёты представили три уфимских вуза — УУНиТ, БГМУ и УГНТУ. Возглавил команды университетов Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Светлана Мустафина рассказала о проектах каждого вуза.
Уфимский университет науки и технологий благодаря участию в программе «Приорите 2030» завершил основные интеграционные процессы, связанные с созданием «Большого университета», и сформировал научно-исследовательский потенциал для обеспечения технологического лидерства как в регионе, так и в стране. УУНиТ скорректировал свою стратегическую программу на ближайшие 10 лет и выделил в качестве ключевого проекта разработку критических технологий авиационного двигателя нового поколения.
Уфимский государственный нефтяной технический университет является центром технического образования региона: более 50% студентов инженерно-технического профиля в республике — это студенты УГНТУ. Благодаря взаимодействию с компаниями-партнерами проектирования технологического развития индустрии вуз актуализировал свою программу деятельности и сконцентрировался на трех стратегических инициативах: новые материалы и нефтехимия, автономизация нефтегазовых активов и интеллектуальное машиностроение.
Одна из главных целей Башкирского государственного медицинского университета — стать исследовательским университетом. БГМУ готовит сотрудников-исследователей на базе новой научной структуры; в центральном кампусе, клинике университета и первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. По данным международных рейтингов в 2024 году БГМУ стал лучшим региональным медицинским вузом России.
Также Глава госкомнауки РБ сообщила, что в число участников «Приоритета 2030» может войти Аграрный университет.