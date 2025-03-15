Университеты Башкирии представили проекты по технологическому развитию

Как пояснила председатель госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, программа стратегического развития «Приоритет 2030» помогает решить одну из ключевых задач для успешного развития как экономики, так и научно-технологического потенциала — проблему взаимодействия науки и бизнеса. «Задача программы — не просто «поженить» науку и бизнес, а сделать их союз долгосрочным и продуктивным. Для этого нужны системные изменения, терпение и готовность всех сторон к компромиссам», — считает она.