Радий Хабиров поздравил Камиля Зиганшина с 75-летием

Писателю и путешественнику Камилю Зиганшину сегодня исполнилось 75 лет. Радий Хабиров на своей странице в соцсетях поздравил почётного председателя Регионального отделения Русского географического общества.

Уроженец Туймазинского района Камиль Зиганшин – сын кадрового офицера. Детство и юность прошли на Дальнем Востоке. Кем бы он ни работал – электриком или инженером, – он всегда много путешествовал и составлял свои путевые заметки. Камиль Зиганшин – заслуженный работник культуры России и Башкортостана, лауреат Государственной премии Президента России, народный писатель республики. Глава Башкортостана также пожелал и новых творческих свершений.