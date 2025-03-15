В Уфе прошла акция для родственников пропавших фронтовиков

Впервые акция пробно прошла в 2023 году – тогда в течение двух часов нашли сведения о четырех солдатах. После положительных результатов было решено продолжить помогать в поисках родных.

Участие в акции мог принять любой желающий, кто ищет сведения о своем родственнике. При себе нужно было иметь все известные сведения о пропавшем солдате в письменном виде. Разыскивали информацию не только о пропавших во время войны, но и о тех, кто вернулся, но не успел рассказать о своем боевом пути. Мероприятие посвятили 80-летию Победы.