В заповеднике Башкирии услышали глухарей

Инспекторы заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии начали учёт тетеревиных. Во время брачных танцев птицы не замечают посторонних, поэтому специалисты могут подсчитать птиц, а посетители понаблюдать за животными в естественной среде обитания.
В декабре инспекторы насчитали следы 150 лосей, а в феврале видели только одного — лоси ушли на другие территории, где им проще добывать пропитание. Этой зимой в заповеднике побывал редкий гость — марал.
Отмечается, что численность зайцев растёт, а белок — падает. По речкам отмечали следы выдры и норки, свежие погрызы бобров. Численность глухарей, кабанов и косуль на маршрутах не изменилось, а рябчика стало больше.
На маршрутах замечены следы рыси, куниц и лисиц. Всю зиму в заповеднике держалась стая волков из трёх особей, они неоднократно попадали в объектив фотоловушек.
Фото: заповедник «Шульган-Таш».