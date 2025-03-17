Уфимский жилой комплекс признан одним из лучших в стране

Итоги самого масштабного в России конкурса новостроек подвели в Москве. В финал вышел проект «Урбаника» группы компании «Первый Трест». Чем покорил ЖК сердце жюри конкурса и как обошел конкурентов со всей страны — в следующем материале.

В зале — более 250 застройщиков со всей страны. Но лишь единицам удалось оказаться на сцене для награждения. «Первый трест» и его жилой комплекс «Урбаника» обошли конкурентов, став безоговорочно лучшими в Башкортостане и войдя в десятку в рейтинге новостроек страны.

Лучшие практики, которые раньше касались столичных городов — Питера, Москвы, сегодня распространены практически по всей России. Я доволен результатами, потому что это действительно работает на наше население, а самое главное, повышает уровень жизни людей. Ефим Басин, председатель большого жюри премии «Топ ЖК – 2025», глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства

Это не просто жилой комплекс, а целая концепция счастливой жизни. Безопасный двор, спортивные и детские площадки, подземный паркинг и продуманные планировочные решения. А еще — особая архитектура. Органичное сочетание классических элементов и ультрасовременных форм.

ЖК «Урбаника» не первый раз получает награду. Ранее мы победили в конкурсе Urban Awards, в этом году ЖК «Урбаника» стал лучшим комплексом-новостройкой в Республике Башкортостан. Анастасия Волкова, директор департамента маркетинга группы компаний «Первый трест»

Конкурс «Топ ЖК – 2025» проходит шестой год подряд. Здесь определяются лучшие жилые комплексы в России. Победителей традиционно объявляют в рамках Российской строительной недели – одном из ключевых мероприятий отрасли.

Могу отметить, что достаточно сложно оказаться в топе, попасть в это шоу. Есть уникальные застройщики, которые 2 года подряд оказались в этом шоу. Это один моксовский застройщик, «Первый трест» из Башкортостана и компания из Пензы. Это три застройщика, которые смогли покорить эту вершину. Юрий Гарбузов, коммерческий директор института развития строительной отрасли