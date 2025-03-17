Уфимский жилой комплекс признан одним из лучших в стране

Итоги самого масштабного в России конкурса новостроек подвели в Москве. В финал вышел проект «Урбаника» группы компании «Первый Трест». Чем покорил ЖК сердце жюри конкурса и как обошел конкурентов со всей страны — в следующем материале.
В зале — более 250 застройщиков со всей страны. Но лишь единицам удалось оказаться на сцене для награждения. «Первый трест» и его жилой комплекс «Урбаника» обошли конкурентов, став безоговорочно лучшими в Башкортостане и войдя в десятку в рейтинге новостроек страны.
Это не просто жилой комплекс, а целая концепция счастливой жизни. Безопасный двор, спортивные и детские площадки, подземный паркинг и продуманные планировочные решения. А еще — особая архитектура. Органичное сочетание классических элементов и ультрасовременных форм.
Конкурс «Топ ЖК – 2025» проходит шестой год подряд. Здесь определяются лучшие жилые комплексы в России. Победителей традиционно объявляют в рамках Российской строительной недели – одном из ключевых мероприятий отрасли.
И у Башкортостана есть все шансы побить свой собственный рекорд. В кулуарах форума уже обсуждают принципиально новый для строительного рынка проект. Представитель застройщика во время награждения дала понять: уже есть новый претендент на участие в следующем конкурсе.