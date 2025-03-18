В Башкирии запустили первую отечественную вышку связи

Оператор связи в Башкортостане запустил в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея». Вышку 4G установили в селе Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. Более полутысячи жителей теперь могут без каких-либо проблем общаться по телефону и пользоваться высокоскоростным интернетом. Подобное телеком-оборудование планируют установить и в других частях республики.
Для Инны Петровой дозвониться до сына-школьника и родителей из соседнего села Камчалытамак было непросто. Из-за плохой связи тяжело услышать собеседника. Приходилось искать удобную точку для поддержания разговора.
А появилась вышка 4G при въезде в село Чуюнчи-Николаевка. Базовая станция «Иртея» облегчила жизнь более 500 местных жителей. Причем люди активно участвовали в голосовании при выборе места установки оборудования.
«Иртея» – новейшее российское телеком-оборудование. Её впервые установили в Башкортостане. Она работает в диапазоне 1800 мегагерц и обеспечивает высокоскоростной доступ к интернету с устойчивым сигналом до трех километров. Подобные вышки должны появиться в более чем десяти районах республики. На северо-востоке, в Зауралье и на западе.
Три года назад в проект по устранению цифрового неравенства попали почти 1300 сел и деревень Башкортостана. Большую работу проводят и операторы связи.
Руководитель региона Радий Хабиров ставит задачу провести интернет в каждый дом. К 2030 году устойчивой связью планируют обеспечить все села численностью от ста до одной тысячи человек. В 2025-м к всемирной сети подключат ещё 86 населенных пунктов.