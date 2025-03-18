В Башкирии запустили первую отечественную вышку связи

Оператор связи в Башкортостане запустил в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея». Вышку 4G установили в селе Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. Более полутысячи жителей теперь могут без каких-либо проблем общаться по телефону и пользоваться высокоскоростным интернетом. Подобное телеком-оборудование планируют установить и в других частях республики.

Для Инны Петровой дозвониться до сына-школьника и родителей из соседнего села Камчалытамак было непросто. Из-за плохой связи тяжело услышать собеседника. Приходилось искать удобную точку для поддержания разговора.

Когда как, где ловит, ходили, искали, чтобы связь была, чтобы позвонить, поговорить. А сейчас при появлении вышки связь нормальная, хорошо слышно, четко и ясно. Инна Петрова, жительница с. Чуюнчи-Николаевка

А появилась вышка 4G при въезде в село Чуюнчи-Николаевка. Базовая станция «Иртея» облегчила жизнь более 500 местных жителей. Причем люди активно участвовали в голосовании при выборе места установки оборудования.

Жители села Чуюнчи-Николаевка два года подряд голосовали через Госуслуги. Мы всегда, два года подряд были в рейтинге, что у нас установят базовую станцию. Оператор сотовой связи как раз перед наступающим новым годом установил в декабре прямо. Сергей Никифоров, глава Чуюнчинского сельского совета

«Иртея» – новейшее российское телеком-оборудование. Её впервые установили в Башкортостане. Она работает в диапазоне 1800 мегагерц и обеспечивает высокоскоростной доступ к интернету с устойчивым сигналом до трех километров. Подобные вышки должны появиться в более чем десяти районах республики. На северо-востоке, в Зауралье и на западе.

На протяжении многих лет Башкортостан является площадкой для запуска различных новых технологий. В марте мы запустили первые станции, в течение ближайших дней мы запустим еще 14 штук. Ну а дальше только развитие и только в путь, как говорится. Егор Фисюк, директор МТС в Республике Башкортостан

Три года назад в проект по устранению цифрового неравенства попали почти 1300 сел и деревень Башкортостана. Большую работу проводят и операторы связи.

С 2019 года было подключено порядка тысячи населенных пунктов, где до этого не было связи. Связь там появилась, и это очень хороший темп. Порядка двух тысяч базовых станций в год операторы строят и модернизируют. Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан