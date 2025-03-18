Пара из Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

Пара влюбленных из Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы». В популярном проекте невесты со всех уголков России пытаются создать лучшую свадьбу.

В каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В новом выпуске свои силы попробуют уфимцы – 23-летняя Анжела и 25-летний Алмаз. Они сыграли свадьбу в классическом стиле и потратили на торжество 500 тысяч рублей. Особенностью мероприятия стал национальный колорит и танец невесты на подносе.