В Уфе наградили победителей конкурса «Женщина – мать нации»

В Уфе наградили финалистов и победителей всероссийского конкурса «Женщина – мать нации». Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Общества башкирских женщин. На конкурс поступило более 500 заявок со всей страны.

На церемонии награждения чествовали педагогов, медиков, волонтеров принимающих участие в формировании гумконвоев для нужд СВО или помогающих бойцам непосредственно на передовой. Особое внимание – матерям военнослужащих. Конкурс проводится для повышения статуса женщины-матери, активизации ее общественной и политической роли в судьбе страны.