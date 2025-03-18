Из Башкирии в зону СВО прибыл 145-й гумконвой

145-й гуманитарный конвой из Башкортостана прибыл в зону специальной военной операции. Колонну с грузом, по поручению главы республики Радия Хабирова, сопровождает заместитель Премьер-министра Правительства региона Ирек Сагитов.

Груз предназначен для 35-ти воинских подразделений, где находятся добровольцы и мобилизованные из Республики Башкортостан. Среди них и полки «Башкортостан», Шаймуратова и Доставалова.

В состав груза вошли 22 автомобиля, 174 кубометра пиломатериалов, 250 FPV-дронов, 5 мотоциклов, рации, маскировочные сети, антидроновые шторы, генераторы, запчасти для автомобилей, окопные свечи, средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.