В Уфе наградили финалисток конкурса «Женщина — мать нации»

Без вас не было бы будущего — ни у семей, ни у страны, потому что именно женщины создают людей. Хочется всем вам сказать огромное спасибо за то, что мы все сегодня здесь объединились для того, чтобы помогать друг другу, поддерживать сыновей, мужей, внуков.Сегодня время сложное, но в разные трудные времена женщина умела нести свет, который озаряет путь, казалось бы, в самой безнадёжной ситуации. На нас, женщин, возложена большая ответственность — поддерживать и вдохновлять наших мужчин. Только с вашей любовью они смогут пройти через огонь и защитить свою страну, бороться за наш мир.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Уфимский хоспис» и «Территория счастья»