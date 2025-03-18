В Уфе наградили финалисток конкурса «Женщина — мать нации»

В Уфе наградили финалистов и победителей Всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Общества башкирских женщин. На церемонии награждения чествовали педагогов, медиков, волонтеров, принимающих участие в формировании гумконвоев для нужд СВО или помогающих бойцам непосредственно на передовой. Особое внимание матерям военнослужащих.

В большом концертном зале Наталья Иванова в этом году уже во второй раз. Мама четверых участников СВО в феврале была на концерте ко Дню Защитников Отечества в Москве, где сюрпризом для нее стала встреча с сыновьями. Сегодня она наряду с другими мамами на сцене. Теперь все эти женщины медалистки. «Мать нации» — награда для сильных духом представительниц прекрасного пола.

Без вас не было бы будущего — ни у семей, ни у страны, потому что именно женщины создают людей. Хочется всем вам сказать огромное спасибо за то, что мы все сегодня здесь объединились для того, чтобы помогать друг другу, поддерживать сыновей, мужей, внуков.Сегодня время сложное, но в разные трудные времена женщина умела нести свет, который озаряет путь, казалось бы, в самой безнадёжной ситуации. На нас, женщин, возложена большая ответственность — поддерживать и вдохновлять наших мужчин. Только с вашей любовью они смогут пройти через огонь и защитить свою страну, бороться за наш мир.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Уфимский хоспис» и «Территория счастья»

Каждой победительнице конкурса накидывают на плечи французский платок — символ мира и победы. Всероссийский конкурс «Женщина — Мать Нации» проводится в 9-й раз. Его инициировало «Общество башкирских женщин» при поддержке «Ассамблеи народов России».

Из разных регионов страны поступило больше 500 заявок. Самое большое количество в номинации «Волонтеры», среди них наша коллега, корреспондент службы новостей Рамзия Каримова-Байбулатова. В ноябре прошлого года она вместе с другими активистками отправилась в военный госпиталь, они ухаживали за ранеными бойцами, помогая быстрее встать на ноги.

Фото №1 - В Уфе наградили финалисток конкурса «Женщина — мать нации»

Жительница Тобольска Кристина Гордиевская попала в пункт стабилизации на Авдеевском направлении. Оказывала бойцам первую помощь. По возвращении домой девушка поняла, что ее призвание — быть медиком, и в 34 года пошла осваивать благородную профессию.

На церемонии награждения чествовали педагогов, медиков, деятелей культуры, волонтеров, помогающих бойцам на передовой, и тех, кто кует победу в тылу.

Каждый год желающих принять участие в конкурсе становится больше, расширяется и география. Женщины в сложное время показывают, что они умеют не только хранить домашний очаг, но и зажигать огонь в сердцах настоящих героев.

Волна
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