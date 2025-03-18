В Уфе наградили финалисток конкурса «Женщина — мать нации»

В Уфе наградили финалистов и победителей Всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Общества башкирских женщин. На церемонии награждения чествовали педагогов, медиков, волонтеров, принимающих участие в формировании гумконвоев для нужд СВО или помогающих бойцам непосредственно на передовой. Особое внимание матерям военнослужащих.
В большом концертном зале Наталья Иванова в этом году уже во второй раз. Мама четверых участников СВО в феврале была на концерте ко Дню Защитников Отечества в Москве, где сюрпризом для нее стала встреча с сыновьями. Сегодня она наряду с другими мамами на сцене. Теперь все эти женщины медалистки. «Мать нации» — награда для сильных духом представительниц прекрасного пола.
Каждой победительнице конкурса накидывают на плечи французский платок — символ мира и победы. Всероссийский конкурс «Женщина — Мать Нации» проводится в 9-й раз. Его инициировало «Общество башкирских женщин» при поддержке «Ассамблеи народов России».
Из разных регионов страны поступило больше 500 заявок. Самое большое количество в номинации «Волонтеры», среди них наша коллега, корреспондент службы новостей Рамзия Каримова-Байбулатова. В ноябре прошлого года она вместе с другими активистками отправилась в военный госпиталь, они ухаживали за ранеными бойцами, помогая быстрее встать на ноги.
Жительница Тобольска Кристина Гордиевская попала в пункт стабилизации на Авдеевском направлении. Оказывала бойцам первую помощь. По возвращении домой девушка поняла, что ее призвание — быть медиком, и в 34 года пошла осваивать благородную профессию.
На церемонии награждения чествовали педагогов, медиков, деятелей культуры, волонтеров, помогающих бойцам на передовой, и тех, кто кует победу в тылу.
Каждый год желающих принять участие в конкурсе становится больше, расширяется и география. Женщины в сложное время показывают, что они умеют не только хранить домашний очаг, но и зажигать огонь в сердцах настоящих героев.