В Башкирии на озеро прилетели чайки-хохотуньи

В Башкирии на озеро Кандрыкуль прилетели чайки-хохотуньи. Об это рассказала дирекция природного парка.
Чайки прилетели на озеро на неделю раньше, чем в прошлом году. Это говорит о тёплой весенней погоде.
Чаек назвали «хохотуньями» за их характерные крики, напоминающие громкий смех. Обычный крик хохотуньи — резкий, неприятный хохот, кончающийся низкими нотами и доходящий постепенно до более высоких, на которых он обрывается, пояснили экологи.
На Кандрыкуле чайки начинают гнездиться и заводят потомство. С конца марта самка откладывает обычно 3 яйца, которые оба родителя насиживают в течение 28-30 дней.
Фото: природный парк «Кандры-Куль».