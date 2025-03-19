В Башкирии на озеро прилетели чайки-хохотуньи

В Башкирии на озеро Кандрыкуль прилетели чайки-хохотуньи. Об это рассказала дирекция природного парка.

Фото №1 - В Башкирии на озеро прилетели чайки-хохотуньи

Чайки прилетели на озеро на неделю раньше, чем в прошлом году. Это говорит о тёплой весенней погоде.

Чаек назвали «хохотуньями» за их характерные крики, напоминающие громкий смех. Обычный крик хохотуньи — резкий, неприятный хохот, кончающийся низкими нотами и доходящий постепенно до более высоких, на которых он обрывается, пояснили экологи.

На Кандрыкуле чайки начинают гнездиться и заводят потомство. С конца марта самка откладывает обычно 3 яйца, которые оба родителя насиживают в течение 28-30 дней.

Фото: природный парк «Кандры-Куль».

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