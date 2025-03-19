В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС

В деревне Азово река Инзер, вышедшая из берегов, затопила дворы и жилые дома. На месте развернулся оперативный штаб. По последним данным, спасатели эвакуировали 103 человека. 80 из них, в том числе 17 детей, находятся в пунктах временного размещения.

Жителей обеспечили всем необходимым, в том числе горячим питанием. К ликвидации последствий подтопления привлечено 90 человек и 39 единиц техники. Эвакуация продолжается. Эта ситуация и другие, связанные с большой водой, находятся на особом контроле, написал в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. Кроме Архангельского района, остаются подтопленными придомовые участки на территории Белорецкого, Благоварского, Гафурийского районов, 12 участков дорог и два моста.

На днях эвакуировали жителей деревни Таш-Асты Гафурийского района, пострадавших от прихода большой воды. Сейчас они возвращаются в свои дома. Ситуация на реке Зилим стабилизировалась, ледяных заторов уже нет. Об этом сообщил глава администрации Венер Вахитов. За последние сутки в экстренные службы республики поступило 69 сообщений о подтоплениях. На контроле находятся 20 ситуаций в 11 муниципальных образованиях. Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются на реке Дёма в деревне Дюсяново Бижбулякского района, на реке Белой в Уфе, на реке Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района и на реке Стерля в деревне Отрадовка Стерлитамакского района. Во всех населенных пунктах организованы временные гидропосты, производится мониторинг оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов.