В Башкирии полицейские помогают пострадавшим от паводка

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов пришли помощь жителям, пострадавшим от паводков в Архангельском районе. Совместно со спасателями они оперативно эвакуировали людей в два пункта временного размещения — в деревню Азово и село Узунларово.
Полиция продолжает работу, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и предоставить необходимую поддержку в сложившейся ситуации.
В МВД по РБ напомнили, что в случае необходимости граждане могут обратиться за помощью по телефону дежурной части: 8 (347) 279-39-02.
Фото: МВД по РБ.