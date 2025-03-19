В Архангельском районе Башкирии продолжается борьба с паводком

В Архангельском районе из-за паводка ввели режим ЧС. В деревне Азово река Инзер, вышедшая из берегов, затопила дворы и жилые дома. На месте развернули оперативный штаб. Эвакуированные находятся в пунктах временного размещения. Жителей обеспечили всем необходимым, в том числе горячим питанием.

Более 60 домовых территорий подтопило и в деревне Тавакачево Архангельского района. Эвакуированы семь человек, в том числе четверо детей. Жители остальных домов от эвакуации отказались. Эта ситуация и другие, связанные с большой водой, находятся на особом контроле, написал в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров.