В Башкирии прошло Первенство Республики по борьбе на поясах, посвященное 80-летию Победы

В селе Шаран состоялось Первенство Республики по борьбе на поясах среди спортсменов не старше 17 лет. Также в рамках мероприятия прошел Открытый турнир среди юношей и девушек до 14 лет на призы Государственного Собрания-Курултая РБ. Оба соревнования приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед входом в спорткомплекс гостей и участников встречали девушки в национальных костюмах. Здесь же была установлена юрта, где свои таланты и мастерство демонстрировали жители района. На мероприятие были приглашены ветераны и участники специальной военной операции.