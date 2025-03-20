В Башкирии проходят тренировки по тушению лесных пожаров

В республике активно проходят тренировки по тушению лесных пожаров. Из-за ранней весны пожароопасный сезон может начаться уже в начале апреля. На уфимском озере «Тёплое» огнеборцы тренируются в условиях обильного паводка.

Дежурные караулы каждой из пожарных частей отрабатывают практические навыки по работе на плавсредствах – это забор воды с помощью мотопомпы, работа с ручными пожарными стволами, управление лодками и катерами. Личный состав ведет ежедневный мониторинг мест возможного подтопления. Районными отделами профилактики пожаров организуются рейды, работа с населением.