ГАИ Башкирии проводит массовые проверки водителей

Сегодня, 20 марта, в Уфе и двух районах республики проходят рейды. По информации ГАИ РБ, в столице проверки организованы на площади Володарского, в Кумертау – на 222 км трассы Уфа – Оренбург, в Кушнаренковском районе – на 72 км дороги Р-240, вблизи трассы М-12 «Восток».
Тактика «сплошных» проверок подразумевает остановку всех автомобилей без исключения на заранее определенных безопасных участках дороги. Цель мероприятий – профилактика дорожно-транспортных происшествий, предупреждение грубых нарушений ПДД, включая пресечение вождения в состоянии опьянения и выявление должников.