ГАИ Башкирии проводит массовые проверки водителей

Сегодня, 20 марта, в Уфе и двух районах республики проходят рейды. По информации ГАИ РБ, в столице проверки организованы на площади Володарского, в Кумертау – на 222 км трассы Уфа – Оренбург, в Кушнаренковском районе – на 72 км дороги Р-240, вблизи трассы М-12 «Восток».