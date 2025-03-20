Радий Хабиров рассказал, где получает заряд бодрости

Сегодня, 20 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров празднует день рождения. Главе региона исполнился 61 год. В беседе с журналистами ИА «Башинформ» Радий Хабиров поделился, где получает заряд энергии, и рассказал о новой праздничной традиции.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, где получает заряд бодрости

Я уже второй раз встречаю день рождения в парке «Патриот» с нашими молодыми ребятами со всей Башкирии. Это мое сознательное решение и мой выбор. Ведь эти парни – это наши дети, наше будущее. И я подумал: лучшее, что я могу сделать в свой день рождения – поделиться с ними каким-то своим жизненным опытом, личными представлениями о том, каким должен быть мужчина и что он должен делать. И я получаю от этого удовольствие: в день, когда меня все поздравляют, я делюсь своей радостью, своими тёплыми эмоциями с этими парнями. Они скоро будут рулить и защищать нашу страну. Поэтому и ставлю перед собой задачу: дать им в этот день что-то важное и нужное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Парк «Патриот» был выбран местом встречи намеренно: это самая удобная площадка для становления характера будущих мужчин. Все, кто рос в Советском Союзе, помнят игру «Зарница». И по словам Главы республики, именно в «Патриоте» воссоздают условия для военно-тактических игр.

Здесь мы организуем максимальные условия для проведения таких игр: есть элементы для воссоздания современного боя: летают беспилотники, созданы условия для изучения тактической медицины. Ребята уже прошли определенный курс, освоили какие-то базовые вещи, которые должен знать настоящий мужчина. Надеюсь, что за эти пять дней, которые они здесь находятся, парни приобретут какие-то полезные навыки для жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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