Радий Хабиров рассказал, где получает заряд бодрости

Я уже второй раз встречаю день рождения в парке «Патриот» с нашими молодыми ребятами со всей Башкирии. Это мое сознательное решение и мой выбор. Ведь эти парни – это наши дети, наше будущее. И я подумал: лучшее, что я могу сделать в свой день рождения – поделиться с ними каким-то своим жизненным опытом, личными представлениями о том, каким должен быть мужчина и что он должен делать. И я получаю от этого удовольствие: в день, когда меня все поздравляют, я делюсь своей радостью, своими тёплыми эмоциями с этими парнями. Они скоро будут рулить и защищать нашу страну. Поэтому и ставлю перед собой задачу: дать им в этот день что-то важное и нужное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан