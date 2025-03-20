Радий Хабиров рассказал, где получает заряд бодрости

Сегодня, 20 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров празднует день рождения. Главе региона исполнился 61 год. В беседе с журналистами ИА «Башинформ» Радий Хабиров поделился, где получает заряд энергии, и рассказал о новой праздничной традиции.
Парк «Патриот» был выбран местом встречи намеренно: это самая удобная площадка для становления характера будущих мужчин. Все, кто рос в Советском Союзе, помнят игру «Зарница». И по словам Главы республики, именно в «Патриоте» воссоздают условия для военно-тактических игр.
Фото: bashinform.ru